BE-ja shtyn me tre vjet rregullat e reja për kapitalin e rrezikut të tregut për bankat

Mücahithan Avcıoğlu
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Komisioni Evropian ka miratuar përshtatje të përkohshme të rregullave të reja për kapitalin e rrezikut të tregut për bankat, me qëllim që institucionet financiare të Bashkimit Evropian (BE) të mos vendosen në një pozitë të pafavorshme konkurruese ndaj rivalëve ndërkombëtarë, transmeton Anadolu.
Komisioni bëri të ditur se masat kanë të bëjnë me Rishikimin Themelor të Librit të Tregtimit (FRTB), pjesë e standardeve globale bankare Basel III, të cilat synojnë forcimin e matjes së rrezikut në aktivitetet tregtare të bankave dhe sigurimin që kërkesat për kapital të pasqyrojnë më saktë rreziqet reale të tregut.
Përshtatjet do të zbatohen nga 1 janari i vitit 2027 për një periudhë trevjeçare, në varësi të shqyrtimit nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së. Periudha e shqyrtimit do të zgjasë tre muaj dhe mund të zgjatet edhe për tre muaj të tjerë. Nëse nuk paraqiten kundërshtime, masat do të hyjnë në fuqi.
Komisioni theksoi se BE-ja ka zbatuar të gjitha standardet e tjera të standardeve Basel III që nga 1 janari i vitit 2025, por vonesat në zbatimin e FRTB-së nga juridiksione të tjera të mëdha kanë ngritur shqetësime për shtrembërime të konkurrencës ndaj bankave evropiane që veprojnë në tregjet financiare globale.
Për të adresuar këto shqetësime, Komisioni Evropian kujtoi se kishte shtyrë tashmë rregullat për rrezikun e tregut për dy vjet, duke shfrytëzuar plotësisht periudhën e shtyrjes të parashikuar nga Rregullorja për Kërkesat e Kapitalit.
Tani ai ka përdorur kompetencat e tij për të miratuar, përmes një akti të deleguar, përshtatje të synuara të FRTB-së, duke përfshirë një mekanizëm shumëzues për të zbutur përkohësisht ndikimin në kapitalin e bankave të BE-së që preken negativisht nga zbatimi i rregullave.
“Bankat evropiane duhet të jenë në gjendje të konkurrojnë në kushte të barabarta me homologët e tyre ndërkombëtarë”, deklaroi Maria Luis Albuquerque, komisionere për shërbimet financiare dhe Unionin e Kursimeve dhe Investimeve.
“Këto masa të synuara dhe të kufizuara në kohë ndihmojnë në ruajtjen e një fushe të barabartë loje në tregjet financiare globale, duke ruajtur njëkohësisht angazhimin tonë ndaj standardeve Basel”, shtoi ajo.
Albuquerque tha se masat u ofrojnë siguri bankave të BE-së, mbështesin objektivat e Unionit të Kursimeve dhe Investimeve dhe i japin Komisionit Evropian kohë për të monitoruar zhvillimet në juridiksionet e tjera kryesore, përpara se të vendosë për qasjen më të përshtatshme afatgjatë.
Komisioni njoftoi se akti i deleguar u përgatit pas një konsultimi publik dhe një vlerësimi teknik dhe synon të sigurojë një zbatim të qetë dhe të koordinuar të FRTB-së në BE, duke lejuar njëkohësisht monitorimin e mëtejshëm të zbatimit të tij në nivel global.