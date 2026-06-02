BE-ja shqyrton sanksione ndaj ministrave izraelitë pas sulmit ndaj flotës humanitare për në Gaza

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02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Bashkimi Evropian po shqyrton sanksione kundër ministrave izraelitë të akuzuar për nxitje të shkeljeve të të drejtave të njeriut pas sulmit të Izraelit ndaj një flotilje humanitare me destinacion Gazën, sipas një drafti të konkluzioneve për Samitin e BE-së më 18-19 qershor, përpara negociatave midis shteteve anëtare, transmeton Anadolu.
Pika 22 e seksionit për Lindjen e Mesme thotë se "Këshilli Evropian dënon keqtrajtimet e shkaktuara ndaj të burgosurve pas interceptimit ndaj Flotiljes Globale 'Sumud' në ujërat ndërkombëtare", njoftoi sot agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Drafti i bën thirrje Këshillit të BE-së "të vazhdojë punën e tij për masat kufizuese kundër ministrave ekstremistë që nxisin dhe promovojnë shkelje të tilla të të drejtave të njeriut". Teksti mbetet në negociata midis përfaqësuesve të përhershëm të 27 vendeve anëtare të BE-së dhe mund të ndryshohet përpara samitit.
Propozimi vjen pas sulmit të Izraelit ndaj Flotiljes humanitare Globale "Sumud", e lidhur me Gazën, në ujërat ndërkombëtare.
Videoja e publikuar nga autoritetet izraelite dhe e shpërndarë gjerësisht në internet tregon ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir duke ecur mes aktivistëve të ndaluar që ishin gjunjëzuar në rreshta të ngjeshur fort me duart e tyre të lidhura me zinxhirë.
Pamjet shkaktuan kritika nga organizatat e të drejtave të njeriut dhe nga disa qeveri. Franca dhe Italia që atëherë kanë bërë thirrje për përgjigje më të fortë nga blloku, përfshirë mundësinë e sanksioneve.
Udhëheqësit e BE-së pritet të diskutojnë për këtë çështje në samitin e ardhshëm pasi vendet anëtare kërkojnë qëndrim të përbashkët për zhvillimet e fundit në Gaza dhe më gjerë në Lindjen e Mesme.