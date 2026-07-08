BE-ja shpreh solidaritet me Danimarkën për Grenlandën, pas pretendimeve të reja të Trumpit për blerjen nga SHBA-ja

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08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Komisioni Evropian riafirmoi të mërkurën mbështetjen e tij të plotë për Danimarkën dhe Grenlandën, duke theksuar se çdo vendim për të ardhmen e Grenlandës duhet të merret vetëm nga grenlandezët dhe danezët, pas komenteve të përtërira të presidentit amerikan Donald Trump për blerjen e ishullit Arktik, transmeton Anadolu.
"Grenlanda është një territor autonom në Mbretërinë e Danimarkës. Vendimet për të ardhmen e Grenlandës janë për grenlandezët dhe danezët që të vendosin," u tha gazetarëve zëdhënësi i Komisionit Evropian, Olof Gill, në një konferencë shtypi në Bruksel.
Gill theksoi se "integriteti territorial, sovraniteti kombëtar dhe paprekshmëria e kufijve janë parime themelore të së drejtës ndërkombëtare", duke i përshkruar ato si vlera thelbësore si për BE-në ashtu edhe për komunitetin më të gjerë ndërkombëtar.
"Ne nuk do të ndalemi së mbrojturi ata dhe BE-ja qëndron në solidaritet të plotë me Danimarkën dhe popullin e Grenlandës," tha ai.
Komentet erdhën pasi Trump shprehu përsëri dëshirën e tij për të fituar Grenlandën në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara, duke e quajtur kontrollin e SHBA-së mbi ishullin një domosdoshmëri historike dhe strategjike.
Trump argumentoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet ta kishin kthyer Grenlandën pas mbrojtjes së territorit pas pushtimit të Danimarkës nga Gjermania naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, hodhi poshtë komentet e Trumpit, duke përsëritur se Grenlanda "nuk është në shitje" dhe se vetëm njerëzit e Grenlandës mund të përcaktojnë të ardhmen e ishullit.