BE-ja regjistroi 7.600 vdekje nga mbidoza në vitin 2024 ndërsa trafiku i drogës kërcënon sigurinë

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09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Të paktën 7.600 persona humbën jetën nga mbidoza e drogës në Bashkimin Evropian në vitin 2024, sipas Raportit Evropian për Drogën të këtij viti të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Raporti paralajmëron se drogat e paligjshme po bëhen gjithnjë e më të disponueshme, të larmishme dhe të fuqishme në të gjithë Evropën, duke rritur rreziqet si për shëndetin publik ashtu edhe për sigurinë. Bazuar në të dhënat nga 27 vendet anëtare të BE-së, si dhe Norvegjia dhe Turqia, raporti tha se të paktën 7.600 vdekje nga mbidoza ndodhën në BE në vitin 2024.
Substancat sintetike dhe të reja psikoaktive që po shfaqen paraqesin rreziqe në rritje për shëndetin për shkak të njohurive të kufizuara shkencore në lidhje me efektet dhe toksicitetin e tyre, thuhet më tej.
Raporti identifikoi trafikimin e drogës si një sfidë të rëndësishme sigurie për Evropën, duke vënë në dukje se grupet e krimit të organizuar po i përshtatin operacionet e tyre në përgjigje të përpjekjeve të intensifikuara të zbatimit të ligjit në portet kryesore.
Sipas gjetjeve, rrjetet kriminale po përdorin gjithnjë e më shumë porte më të vogla dhe teknika më të sofistikuara të fshehjes për të lëvizur drogat e paligjshme në të gjithë kontinentin.
Ndërsa sasia e kokainës së sekuestruar në Evropë ra me mbi 20 për qind në vitin 2024 në 335 tonë nga një rekord prej 419 tonë në vitin 2023, autoritetet regjistruan rritje në numrin e sekuestrimeve, duke arritur në 97 mijë raste krahasuar me 95 mijë një vit më parë.
Raporti theksoi shqetësimet e vazhdueshme lidhur me dhunën dhe frikësimin e lidhur me drogën, përfshirë rekrutimin dhe shfrytëzimin e të rinjve të cenueshëm nga organizatat kriminale.