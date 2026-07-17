BE-ja prezanton planin për elektrifikim dhe reformën e tregut të karbonit për të rritur konkurrueshmërinë

Beyza Binnur Dönmez
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Komisioni Evropian ka prezantuar Planin e Veprimit për Elektrifikimin dhe ka propozuar reforma në Sistemin e Tregtimit të Emetimeve të BE-së (ETS) për të forcuar konkurrueshmërinë e bllokut, për të ulur varësinë nga importet e lëndëve djegëse fosile dhe për të përshpejtuar dekarbonizimin e industrisë, transmeton Anadolu.
Propozimet synojnë të rrisin elektrifikimin në sektorët e industrisë, transportit dhe ndërtesave, duke modernizuar njëkohësisht tregun e karbonit të BE-së për të nxitur investimet dhe për të ofruar mbështetje më të madhe për prodhuesit evropianë që përballen me presione në rritje ekonomike dhe gjeopolitike.
KE-ja tha se do të vlerësojë një objektiv orientues për rritjen e shkallës së elektrifikimit të BE-së në 46 për qind deri në vitin 2040 si pjesë e paketës së tij për Unionin e Energjisë pas vitit 2030. Sipas vlerësimeve, ky objektiv mund të ulë faturën vjetore të bllokut evropian për importin e lëndëve djegëse fosile me 260 miliardë euro deri në vitin 2040.
Sipas reformës së propozuar të ETS-së, KE-ja planifikon të krijojë një Bankë për Dekarbonizimin Industrial me vlerë 100 miliardë euro, për të mbështetur investimet në industri të pastra në të gjithë Evropën. Vendet anëtare të bllokut do të detyrohen gjithashtu të ri-investojnë 50 për qind të të ardhurave të tyre kombëtare nga ETS-ja në dekarbonizimin e sektorëve që mbulohen nga tregu i karbonit.
Rishikimi i propozuar parashikon ruajtjen e kuotave falas të emetimeve për industrinë edhe pas vitit 2030, duke i lidhur ato më ngushtë me investimet në dekarbonizim.
KE-ja gjithashtu propozoi integrimin e largimeve të përhershme të karbonit në ETS, zgjerimin e sistemit për të përfshirë djegien e mbetjeve, forcimin e dispozitave për aviacionin dhe transportin detar, si dhe reformimin e Rezervës së Stabilitetit të Tregut për të përmirësuar parashikueshmërinë e tregut.
Plani i Veprimit për Elektrifikimin gjithashtu propozon masa për të ngushtuar diferencën e çmimeve midis energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse fosile, duke u mundësuar vendeve anëtare të ulin tarifat e rrjetit për disa kategori konsumatorësh dhe të reduktojnë taksat për industritë me konsum të lartë energjie.
Masat shtesë përfshijnë përshpejtimin e instalimit të matësve inteligjentë, mbështetjen për pompat e nxehtësisë, automjetet elektrike dhe bateritë, si dhe përshpejtimin e zgjerimit të rrjetit të energjisë elektrike.
“Mënyra më e mirë për të ulur varësinë energjetike të Evropës nga lëndët djegëse fosile është të furnizojmë ekonominë tonë me energji elektrike nga burime të pastra dhe vendore”, tha Ursula von der Leyen, presidente e KE-së.
“Sot po propozojmë ta bëjmë Evropën kontinentin e parë në botë që funksionon me energji elektrike”, shtoi ajo.