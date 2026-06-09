BE-ja prezanton paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë, zgjeron presionin mbi sektorët financiarë dhe të energjisë

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09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, zbuloi të martën një paketë të re të propozuar sanksionesh kundër Rusisë, duke synuar bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta, ndërsa blloku kërkon të dobësojë më tej aftësinë e Moskës për të financuar luftën e vazhdueshme në Ukrainë, transmeton Anadolu.
"Tullë pas tulle, po shembim themelet e ekonomisë së luftës së Rusisë", tha Kallas në një postim përmes platformës së kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke njoftuar masat e reja.
Paketa e propozuar përfshin një ngrirje të përkohshme të mekanizmit të rregullimit të çmimit të naftës ruse dhe përcaktime të reja kundër institucioneve të përdorura nga Moska për të gjeneruar të ardhura dhe për të anashkaluar sanksionet ekzistuese të BE-së, sipas Kallas.
Duke folur në konferencën për shtyp në Bruksel, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se masat e reja do të përqendrohen në energji, shërbime financiare, kriptovaluta dhe peshkim, ndërsa do të prezantojnë gjithashtu një ndalim për hyrjen e ish-luftëtarëve rusë në BE.
"Sanksionet tona vazhdojnë të godasin fort dhe thellë. Ato po dobësojnë themelet ekonomike të përpjekjeve të luftës së Rusisë", tha von der Leyen, duke argumentuar se ekonomia e Rusisë po ngadalësohet dhe buxheti i saj është nën presion në rritje.
Sipas masave që lidhen me energjinë, BE-ja propozon pezullimin e rregullimeve në kufirin e çmimit të naftës deri në janar të vitit të ardhshëm, duke përmendur çrregullimet e tregut të lidhura me tensionet në Lindjen e Mesme dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Paketa gjithashtu do të shtojë 30 anije në listën e sanksioneve të BE-së, duke e çuar numrin total të anijeve të sanksionuara të lidhura me të ashtuquajturën flotë hije të Rusisë në më shumë se 630.
Për herë të parë, blloku planifikon të shënjestrojë anijet që mbështesin flotën hije përmes shërbimeve të tilla si furnizimi me karburant (bunkering), si dhe infrastrukturës kritike të përfshirë në tregtimin, përpunimin ose transportimin e naftës ruse, duke përfshirë portet, aeroportet dhe rafineritë.
Komisioni Evropian gjithashtu propozoi kufizimin e shitjes së cisternave të gazit natyror të lëngshëm në Rusi, duke pasqyruar kufizimet ekzistuese për cisternat e naftës.
Në frontin financiar, Brukseli planifikon të zgjerojë ndalimet e transaksioneve në 31 banka të tjera ruse dhe të vendosë masa për 20 banka, firma kriptovalutash, platforma dhe tregtarë nafte në vende të treta të akuzuara për lehtësimin e transaksioneve për subjektet ruse të sanksionuara ose për ndihmën në anashkalimin e kufizimeve të BE-së.
Von der Leyen tha se paketa, për herë të parë, do të prezantojë mundësinë e një ndalimi të plotë të shërbimeve të kripto-aseteteve nga vendet e treta që ndihmojnë Rusinë në shmangien e sanksioneve.
Masat e propozuara përfshijnë më tej kufizime të reja eksporti për teknologjitë dhe materialet e përdorura nga sektori ushtarako-industrial i Rusisë, duke përfshirë metalet dhe lidhjet e përdorura në hapësirën ajrore, mbrojtjen dhe prodhimin e dronëve, si dhe sistemet e mbështetjes tokësore, bllokimit dhe lëshimit.
BE-ja gjithashtu planifikon ndalime të reja importi që mbulojnë mallra me vlerë rreth 60 milionë euro (69 milionë dollarë), duke përfshirë metale të caktuara, xehe metalike dhe pjesë makinash.
Përveç kësaj, Brukseli po propozon kufizime për importet e peshkut rus, duke përfshirë një ndalim të plotë të disa produkteve si merluci, ndërsa harmonizon kufizimet tregtare për Bjellorusinë për ta parandaluar atë të shërbejë si një rrugë për mallrat ruse.
Paketa duhet të miratohet unanimisht nga shtetet anëtare të BE-së para se të hyjë në fuqi.