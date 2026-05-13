BE-ja prezanton nismë për forcimin e reagimit global ndaj krizave të ardhshme shëndetësore

Melike Pala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Komisioni Evropian ka prezantuar një nismë të re të quajtur Iniciativa Globale për Rezistencën Shëndetësore, me synim forcimin e gatishmërisë ndërkombëtare për pandemitë e ardhshme dhe diversifikimin e zinxhirëve global të furnizimit për produkte kritike shëndetësore, transmeton Anadolu.
Komisioni tha se nisma synon të përforcojë mekanizmat e parandalimit, gatishmërisë dhe reagimit të Bashkimi Evropian (BE) ndaj kërcënimeve të ardhshme shëndetësore, duke reduktuar njëkohësisht dobësitë në sistemet globale shëndetësore.
Një shtyllë qendrore e strategjisë fokusohet në përmirësimin e gatishmërisë në nivel ndërkombëtar për epidemitë dhe krizat shëndetësore ndërkufitare.
BE-ja tha se do të forcojë rrjetet globale të zbulimit dhe reagimit, do të rrisë kapacitetet e menaxhimit të krizave dhe do të sigurojë qasje më të gjerë në masa mjekësore, përfshirë vaksinat, terapitë dhe diagnostikimet.
Blloku evropian gjithashtu planifikon krijimin e një sistemi global të monitorimit të shëndetit dhe qëndrueshmërisë, i cili do të hartojë shpenzimet shëndetësore në mbarë botën dhe do të identifikojë boshllëqet e gatishmërisë.
Një tjetër komponent synon diversifikimin e zinxhirëve të furnizimit dhe kapaciteteve prodhuese për produkte thelbësore shëndetësore, duke marrë parasysh mësimet nga ndërprerjet gjatë pandemisë COVID-19.
BE-ja synon gjithashtu të zgjerojë kapacitetet prodhuese përmes partneriteteve me qeveritë dhe sektorin privat në vendet partnere, si dhe të forcojë besimin në shkencë dhe të luftojë dezinformimin shëndetësor.
“Shpërthimi i fundit i hantavirusit na kujton pse kemi nevojë për më shumë bashkëpunim ndërkombëtar, jo më pak”, tha shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.