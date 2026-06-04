BE-ja pret që kapitulli i parë i anëtarësimit me Ukrainën të hapet së shpejti

Necva Taştan Sevinç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Komisioni Evropian tha sot se pret që kapitulli i parë i negociatave të pranimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE) të hapet së shpejti, pas një përparimi midis Hungarisë dhe Ukrainës mbi çështjet e të drejtave të pakicave që e kishte vonuar prej kohësh procesin, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i KE-së, Guillaume Mercier përshëndeti marrëveshjen e arritur midis Budapestit dhe Kievit, duke e përshkruar atë si një hap të rëndësishëm përpara për përpjekjen e Ukrainës për anëtarësim.
"Komisioni mirëpret negociatat konstruktive midis Hungarisë dhe Ukrainës dhe marrëveshjen për të adresuar çështjet e mbetura në lidhje me të drejtat e personave që u përkasin pakicave kombëtare në Ukrainë", u tha Mercier gazetarëve gjatë një konference për media në mesditë.
Ai tha se marrëveshja pasqyron përpjekjet e të dyja palëve për të zgjidhur mosmarrëveshjet e gjata dhe u lehtësua nga reformat e lidhura me procesin e pranimit të Ukrainës në BE. "Ky është një hap i rëndësishëm që hap rrugën për hapjen e grupeve themelore për Ukrainën dhe Moldavinë", tha ai.
Komentet erdhën pasi kryeministri hungarez Peter Magyar njoftoi se Hungaria do të mbështeste hapjen e grupit të parë të negociatave të pranimit pas arritjes së një marrëveshjeje me Ukrainën mbi garancitë e të drejtave të pakicave.
Mercier tha se KE-ja ka qenë në kontakt të ngushtë me të dyja palët gjatë bisedimeve dhe ishte në dijeni të çështjeve të diskutuara. "Ne ishim në kontakt të ngushtë me të dyja palët kur ato po diskutonin pikat e ndryshme", tha ai.
Sipas tij, plani i veprimit të pranimit të Ukrainës do të duhet të përshtatet për të reflektuar marrëveshjen, por Komisioni pret që ndryshimet e nevojshme të bëhen shpejt. I pyetur nëse mund të hapen grupe të tjera negociuese në javët e ardhshme, Mercier përsëriti vlerësimin e KE-së se si Ukraina ashtu edhe Moldavia kanë përmbushur kërkesat teknike të nevojshme për të avancuar në procesin e pranimit.
"Ne gjithmonë fillojmë me grupin e parë mbi bazat", tha ai duke vënë në dukje se vendimi përfundimtar për hapjen e kapitujve të negociatave u takon shteteve anëtare të BE-së.