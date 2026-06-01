BE-ja premton mbështetje për Armeninë kundër "presionit rus" para zgjedhjeve parlamentare

Beyza Binnur Dönmez
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Bashkimi Evropian (BE) të hënën premtoi mbështetje të vazhdueshme për Armeninë kundër asaj që e përshkroi si përpjekje ruse për të ushtruar presion mbi vendin përpara zgjedhjeve parlamentare, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën për shtyp të Komisionit Evropian, zëdhënësi Anouar El Anouni tha se blloku po ndihmon në forcimin e institucioneve demokratike dhe rezistencës së Armenisë.
"Ne po mbështesim rezistencën demokratike të Armenisë, duke përfshirë kërcënimet hibride, manipulimin e informacionit të huaj dhe ndërhyrjen, si dhe përpjekjet për të minuar besimin në institucionet demokratike", tha ai.
El Anouni akuzoi Moskën se po përpiqet të ndikojë në zhvillimet politike në kombin e Kaukazit Jugor.
"Le të jemi gjithashtu të qartë, koha nuk është rastësi. Rusia synon të dëmtojë ekonominë e Armenisë dhe të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare në Armeni", tha ai përpara votimit të së dielës.
"Ne do të vazhdojmë të mbështesim Armeninë për të përballuar përpjekje të tilla shtrëngimi", shtoi ai.
Zëdhënësi tha se BE-ja mbetet një "partner i besueshëm dhe i besueshëm" për Armeninë dhe theksoi se lidhjet midis dy palëve janë "më të forta se kurrë".
Ai përmendi samitin e parë BE-Armeni në maj, ku morën pjesë Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, si provë të thellimit të marrëdhënieve.
"Ky është një sinjal në vetvete se ne po e dëgjojmë popullsinë e Armenisë, e cila mbështet bashkëpunimin më të ngushtë me Bashkimin Evropian", tha ai.