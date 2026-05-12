BE-ja planifikon të ftojë zyrtarët afganë për bisedime për migracionin në Bruksel

Melike Pala
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtarët talebanë të Afganistanit në Bruksel për bisedime në nivel teknik mbi migracionin dhe kthimet, konfirmoi të martën një zëdhënës i Komisionit Evropian, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën për shtyp të Komisionit të BE-së në mesditë në Bruksel, zëdhënësi Markus Lammert tha se Drejtoria e Përgjithshme e BE-së për Migracionin dhe Çështjet e Brendshme (DG HOME), së bashku me Ministrinë e Drejtësisë të Suedisë, u kishte dërguar një letër "autoriteteve de facto" të Afganistanit për të shqyrtuar mundësinë e mbajtjes së një takimi pasues në kryeqytetin belg.
"Mund të konfirmoj se DG Home, së bashku me Ministrinë suedeze të Drejtësisë, u ka dërguar një letër autoriteteve de facto në Afganistan për të pyetur në lidhje me disponueshmërinë për një takim në nivel teknik këtu në Bruksel," tha Lammert.
Bisedimet e planifikuara do të pasojnë një takim të mëparshëm teknik të mbajtur në Afganistan në janar, shtoi ai.
Lammert tha se kontaktet rrjedhin nga një iniciativë e nisur nga 20 shtete anëtare të BE-së dhe vende të shoqëruara me Shengen në tetor të vitit të kaluar, kur qeveritë i kërkuan Komisionit të BE-së të koordinonte diskutimet me autoritetet afgane mbi kthimet e emigrantëve.
Sipas zëdhënësit, fokusi është në kthimin e individëve që "nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në union" dhe që konsiderohen kërcënime për sigurinë nga shtetet anëtare.
"Pra, kjo ka të bëjë kryesisht me persona që paraqesin një kërcënim për sigurinë", tha ai.
Komisioni theksoi se angazhimi nuk përbën njohje diplomatike të administratës talebane.