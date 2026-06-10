BE-ja planifikon rishikim të madh të rregulloreve për industrinë e mbrojtjes

Aysu Biçer
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Negociatorët nga Këshilli i Bashkimit Evropian (BE) dhe Parlamenti Evropian kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për një paketë masash të projektuara për të forcuar industrinë evropiane të mbrojtjes dhe për të përmirësuar gatishmërinë ushtarake, duke reduktuar burokracinë dhe përshpejtuar investimet, transmeton Anadolu.
Këshilli i BE-së njoftoi se legjislacioni synon të thjeshtojë prokurimet në fushën e mbrojtjes, të përshpejtojë miratimin e lejeve, të lehtësojë transferimet ndërkufitare të produkteve të lidhura me mbrojtjen dhe t’ua bëjë më të lehtë kompanive qasjen në fondet e mbrojtjes të BE-së.
Marrëveshja thjeshton procedurat në kuadër të Fondit Evropian të Mbrojtjes (EDF), duke reduktuar kërkesat administrative për aplikuesit dhe duke rritur mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Ligjvënësit gjithashtu ranë dakord të rrisin stimujt financiarë për projektet që përfshijnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe të ruajnë të drejtat e qasjes për shtetet anëtare që bashkë-financojnë projektet e EDF-së, duke mbrojtur njëkohësisht pronësinë intelektuale të kompanive.
Një element kyç i paketës është krijimi i një kornize të harmonizuar për dhënien e lejeve për projektet e gatishmërisë në mbrojtje.
Sipas marrëveshjes, autoritetet në përgjithësi do të kenë një afat maksimal prej 102 ditësh pune për të shqyrtuar dhe miratuar lejet.
Aplikimet mund të miratohen automatikisht nëse nuk merret një vendim brenda afatit, megjithëse shtetet anëtare mund të aplikojnë përjashtime në rastet që përfshijnë rreziqe serioze për shëndetin publik ose sigurinë kombëtare.
Marrëveshja gjithashtu synon të reduktojë vonesat në prokurimet e mbrojtjes dhe transferimet brenda BE-së të pajisjeve ushtarake. Ajo rrit pragjet e prokurimit për të ulur barrën administrative dhe prezanton fleksibilitet të ri për prokurimet e përbashkëta dhe marrëveshjet kornizë.
Po ashtu do të krijohen dy licenca të reja të përgjithshme të detyrueshme për transferimin, me qëllim lehtësimin e transferimeve ndërmjet furnizuesve dhe përfituesve të certifikuar të mbrojtjes, si dhe brenda partneriteteve industriale në të gjithë BE-në.
Marrëveshja e përkohshme duhet ende të miratohet zyrtarisht nga Këshilli i BE-së dhe Parlamenti Evropian para se të hyjë në fuqi si ligj.