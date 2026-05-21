BE-ja përshpejton hulumtimet për vaksinat kundër hantavirusit

Melike Pala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Komisari evropian për Transport të Qëndrueshëm dhe Turizëm Apostolos Tzitzikostas tha se blloku po intensifikon përpjekjet për zhvillimin e kundërmasave mjekësore ndaj infeksioneve me hantavirus, transmeton Anadolu.
Gjatë një seance plenare të Parlamentit Evropian mbi gatishmërinë për emergjenca shëndetësore, Tzitzikostas theksoi se rreziku aktual për popullatën e përgjithshme mbetet i ulët.
“Nuk ka ende një vaksinë të miratuar ose trajtim specifik kundër hantaviruseve në Bashkimin Evropian, prandaj ne po eksplorojmë në mënyrë aktive disa rrugë për të mbrojtur qytetarët kundër këtij kërcënimi prioritar përmes strategjisë sonë për kundërmasa mjekësore dhe programit ‘Horizon Europe’. Po avancojmë vaksina dhe terapi premtuese kundër hantaviruseve”, tha ai.
Tzitzikostas theksoi se, megjithëse rastet e dyshuara dhe të konfirmuara janë izoluar dhe trajtuar nën mbikëqyrje të rreptë mjekësore, nevojitet vigjilencë e vazhdueshme për shkak të periudhës së inkubacionit të virusit.
“Duke pasur parasysh periudhën e gjatë të inkubacionit të këtij virusi, është e mundur që më shumë raste të zbulohen në javët në vijim”, paralajmëroi ai.
Komisioni, tha ai, po punon ngushtë me autoritetet shëndetësore kombëtare përmes Komitetit të Sigurisë Shëndetësore dhe mekanizmave të tjerë të BE-së për të siguruar koordinim, shkëmbim informacioni dhe kapacitete reagimi të shpejtë.
Një shpërthim i hantavirusit filloi në fund të prillit, ndërsa anija turistike Hondius transportonte rreth 150 pasagjerë dhe ekuipazh nga gati 30 vende.
Një çift holandez dhe një grua gjermane në anije janë mes tre pasagjerëve që vdiqën nga virusi.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri më 13 maj ishin raportuar 11 raste, përfshirë tetë infeksione të konfirmuara.
Hantavirusi Andean përhapet kryesisht përmes kontaktit me jashtëqitjet e brejtësve. Ndryshe nga koronavirusi, ai nuk përhapet lehtë midis njerëzve dhe zakonisht kërkon kontakt të zgjatur të afërt.