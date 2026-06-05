BE-ja nis punën për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben-Gvirit për trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

Beyza Binnur Dönmez
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka nisur punën përgatitore për vendosjen e mundshme të sanksioneve ndaj ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, për shkak të trajtimit të aktivistëve që përpiqeshin të dërgonin ndihma në Gaza përmes detit, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime të njohura me çështjen, Bloomberg raportoi se zyrtarët e BE-së të mërkurën i informuan ambasadorët e vendeve anëtare se diplomatët kishin nisur punën për masa të mundshme kundër Ben-Gvirit, pavarësisht ndasive të vazhdueshme mes vendeve anëtare të bllokut.
Raporti thotë se diskutimet janë ende në fazë të hershme dhe po zhvillohen me dyer të mbyllura. Një zëdhënës i Komisionit Evropian nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Bloomberg për koment.
Izraeli sulmoi flotiljen humanitare globale Sumud, e nisur drejt Gazës, në ujërat ndërkombëtare në mesin e muajit maj. Transmetimet e drejtpërdrejta nga flotilja treguan forcat detare izraelite duke ndaluar anijet.
Më vonë, autoritetet izraelite publikuan një video ku Ben-Gvir shihej duke ecur mes aktivistëve të ndaluar, të cilët ishin të gjunjëzuar në formacione të ngjeshura dhe me duart e lidhura me pranga plastike, duke shkaktuar kritika të gjera ndërkombëtare.
Ben-Gvir shfaqej në pamje duke valëvitur një flamur izraelit dhe duke tallur të ndaluarit. Të gjithë aktivistët u liruan më vonë pas reagimeve ndërkombëtare.