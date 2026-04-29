BE-ja miraton kornizë të ndihmës për sektorët e prekur nga kriza në Lindjen e Mesme

Melike Pala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Komisioni Evropian miratoi sot "kornizë të përkohshme të ndihmës shtetërore" për të ndihmuar vendet anëtare të mbështesin sektorët kryesorë të prekur nga kriza e vazhdueshme e Lindjes së Mesme, transmeton Anadolu.
"Korniza e Përkohshme e Ndihmës Shtetërore për Krizën e Lindjes së Mesme" (METSAF) do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor dhe synon sektorët më të ekspozuar ndaj rritjes së kostove të energjisë dhe inputeve, përfshirë bujqësinë, peshkimin, transportin dhe industritë me intensitet të lartë energjie.
Skema synon të zbusë ndikimin ekonomik të çmimeve në rritje të karburantit dhe plehrave, duke siguruar që rritja e bizneseve të mos ndërpritet përgjithmonë. Sipas kornizës, vendeve anëtare do t'u lejohet të kompensojnë deri në 70 për qind të kostove shtesë të lidhura me rritjen e çmimeve të karburantit dhe plehrave për kompanitë në bujqësi, peshkim, transport tokësor dhe transport detar të shkurtër.
Këto kosto do të llogariten bazuar në nivelet aktuale ose para krizës së konsumit krahasuar me çmimet historike të referencës. Një mekanizëm i thjeshtuar do t'u mundësojë gjithashtu përfituesve më të vegjël të marrin ndihmë deri në 50 mijë euro pa ofruar të dhëna të detajuara të konsumit, duke u mbështetur në vend të kësaj në vlerësime ose përfaqësime në të gjithë sektorin.
Për industritë që konsumojnë shumë energji, korniza prezanton fleksibilitet të përkohshëm në rregullat ekzistuese, duke lejuar që intensiteti i ndihmës për kostot e energjisë elektrike të rritet nga 50 për qind në deri në 70 për qind. Ky veprim vjen pas thirrjeve të Këshillit Evropian në mars për veprime të synuara dhe të përkohshme për të adresuar rritjet e çmimeve të lëndëve djegëse fosile dhe paqëndrueshmërinë në tregjet e energjisë elektrike.
Komisioni Evropian tha se do të vazhdojë të rishikojë fushëveprimin dhe kohëzgjatjen e kornizës nën dritën e zhvillimeve në Lindjen e Mesme dhe kushteve më të gjera ekonomike.