BE-ja merr 1.4 miliardë euro nga asetet e ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën

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05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Bashkimi Evropian ka marrë 1.4 miliardë euro fitime të papritura të gjeneruara nga asetet e bllokuara të Bankës Qendrore Ruse, me fondet e vendosura për të mbështetur Ukrainën, njoftoi sot Komisioni Evropian, transmeton Anadolu.
Transferimi i fundit është i pesti i këtij lloji dhe mbulon të ardhurat e grumbulluara gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, sipas një deklarate. Ai pason një këst të mëparshëm prej 1.4 miliardë eurosh të transferuar në mars, duke i çuar fitimet totale të papritura të gjeneruara nga asetet e pamobilizuara në 8 miliardë euro që nga vendosja e sanksioneve.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha: "Rusia duhet të paguajë për shkatërrimin që ka shkaktuar. Dhe ne po i përdorim të ardhurat nga asetet e pamobilizuara ruse për t'u siguruar që po e bëjnë këtë. Ne po i vëmë në dispozicion Ukrainës 1.4 miliardë euro të tjera prej tyre", tha ajo.
Sipas KE-së, 95 për qind e të ardhurave do të ndahen përmes Mekanizmit të Bashkëpunimit të Kredive të Ukrainës (ULCM), i cili ofron mbështetje të pakthyeshme për të ndihmuar Ukrainën të shlyejë kreditë e asistencës makro-financiare të BE-së dhe financimet e ofruara nën iniciativën e Grupit të Shtatë (G7) për Përshpejtimin e të Ardhurave të Jashtëzakonshme (ERA).
Pjesa e mbetur prej 5 për qind do të drejtohet përmes Fondit Evropian të Paqes (EPF) për të mbështetur nevojat ushtarake dhe të mbrojtjes të Ukrainës. Fondet burojnë nga interesat e fituara në bilancet e parave të gatshme të lidhura me asetet e Bankës Qendrore të Rusisë, të cilat ishin të palëvizshme nën sanksionet e BE-së pas fillimit të luftës në Ukrainë.