BE-ja: Marrëdhëniet aktuale tregtare me Kinën "nuk janë të qëndrueshme", kërkojnë "përgjigje koherente"

Melike Pala
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Komisioni Evropian tha sot se gjendja aktuale e marrëdhënieve tregtare dhe investuese mes BE-së dhe Kinës “nuk është e qëndrueshme”, duke paralajmëruar se shqetësimet në rritje ekonomike dhe të sigurisë kërkojnë një përgjigje më të koordinuar nga blloku, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar pas mbledhjes së Kolegjit të Komisionerëve për marrëdhëniet BE-Kinë, Komisioni përsëriti politikën e tij të “zvogëlimit të rrezikut, jo shkëputjes” nga Kina.
“Kina është partner kritik dhe angazhimi dhe dialogu do të vazhdojnë”, thuhet në deklaratë.
Megjithatë, blloku pranoi se në marrëdhënie po shtohen tensionet strukturore.
“Gjendja aktuale e marrëdhënieve tregtare dhe investuese nuk është e qëndrueshme. Ndërsa interesat ekonomike dhe të sigurisë po ndërthuren gjithnjë e më shumë, të dy dimensionet do të kërkojnë një përgjigje më të fuqishme dhe më koherente”, thuhet në deklaratë.
Komisioni tha se mbledhja e së premtes do të shërbejë për punën e tij në javët e ardhshme, para diskutimeve të tjera në samitin e G7-tës në Francë dhe mbledhjes së Këshillit Evropian në qershor.