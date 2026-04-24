BE-ja kërkon qartësi mbi reagimin e ndërsjellë mbrojtës mes shqetësimeve në rritje për sigurinë

Alyssa Mcmurtry
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian të mbledhur sot në Lefkosa po kërkojnë qartësi se si duhet të përgjigjet blloku nëse një shtet anëtar sulmohet, transmeton Anadolu.
“Komisioni do të përgatisë një plan se si do të reagojmë në rast se një shtet anëtar aktivizon Nenin 42.7”, u tha gazetarëve Nikos Christodoulides, udhëheqës i Administratës Greko-Qipriote dhe organizator i samitit.
Neni 42.7 i traktatit të BE-së është një klauzolë mbrojtjeje e ndërsjellë që thotë se nëse një shtet anëtar është viktimë e agresionit të armatosur në territorin e tij, anëtarët e tjerë janë të detyruar të ofrojnë ndihmë dhe asistencë me të gjitha mjetet e disponueshme.
Veprimi është nxitur pjesërisht nga një sulm me dron në një bazë britanike në ishull në mars, duke theksuar përhapjen e mundshme të konflikteve rajonale në territorin e BE-së. Administrata Greko-Qipriote është ndër të paktët anëtarë të BE-së që nuk janë pjesë e NATO-s.
“Të gjitha shtetet anëtare që janë anëtare të NATO-s por edhe ato vende që nuk janë e shohin domosdoshmërinë për të pasur një plan operativ”, shtoi Christodoulides. Dispozita është përdorur vetëm një herë, nga Franca pas sulmeve terroriste të nëntorit 2015 në Paris, por mbeten pyetje se si do të funksionojë në praktikë.
"Ka një numër pyetjesh që kërkojnë përgjigje. Le të themi se Franca aktivizon Nenin 42.7. Cilat vende do të ishin të parat që do t'i përgjigjeshin kërkesës së qeverisë franceze? Cilat janë nevojat e vendit që aktivizon klauzolën?", tha Christodoulides.
Më parë këtë muaj, "Politico" raportoi se BE-ja po planifikon ushtrime simulimi të parat në llojin e tyre në javët e ardhshme për të testuar se si klauzola mund të zbatohet në rast të një sulmi të armatosur.
Udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë gjithashtu për krizën energjetike dhe përpjekjet për të rritur angazhimin diplomatik në Lindjen e Mesme.