BE-ja jep miratimin përfundimtar për angazhimet tarifore sipas marrëveshjes tregtare me SHBA-në

Mücahithan Avcıoğlu
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Këshilli Evropian dha sot miratimin përfundimtar për angazhimet tarifore të bllokut sipas kuadrit të tij tregtar me SHBA-në, duke hapur rrugën që marrëveshja të hyjë në fuqi, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, këshilli tha se shtetet anëtare miratuan zyrtarisht dy rregulloret e lidhura me Deklaratën e Përbashkët BE-SHBA të 21 gushtit 2025, duke përfunduar procesin legjislativ të bllokut. BE-ja do të eliminojë tarifat doganore të mbetura mbi mallrat industriale të SHBA-së dhe do të ofrojë akses preferencial në treg për disa produkte deti të SHBA-së dhe produkte bujqësore jo të ndjeshme.
Paketa zgjat pezullimin e tarifave mbi importet e karavidheve të SHBA-së dhe zgjeron masën për të përfshirë karavidhet e përpunuara. Në këmbim, SHBA-ja u zotua sipas kuadrit më të gjerë për të aplikuar një tavan tarifor gjithëpërfshirës prej 15 për qind për shumë eksporte të BE-së, përfshirë disa sektorë të ekspozuar më parë ndaj tarifave më të larta.
Miratimi përfundimtar erdhi përpara afatit të 4 korrikut të vendosur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili kishte kërcënuar me tarifa të reja nëse blloku nuk do të vazhdonte me marrëveshjen. Rregulloret tani do të nënshkruhen dhe publikohen në "Gazetën Zyrtare" të BE-së dhe do të hyjnë në fuqi një ditë pas publikimit.
Parlamenti Evropian miratoi legjislacionin tarifor javën e kaluar, duke shtuar masa mbrojtëse, përfshirë një klauzolë skadimi sipas së cilës preferencat kryesore tarifore do të skadojnë më 31 dhjetor 2029, nëse nuk rinovohen. Rregullat i lejojnë BE-së të pezullojë preferencat tarifore nëse Washingtoni nuk arrin të mbajë angazhime të caktuara, përfshirë tarifat që prekin produktet derivate të çelikut dhe aluminit.
Marrëveshja pritet të lehtësojë tensionet e menjëhershme tregtare midis dy palëve, megjithëse mosmarrëveshjet mbeten mbi tarifat e metaleve, rregullimin dixhital dhe masat tjera të lidhura me tregtinë.