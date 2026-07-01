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01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Bashkimi Evropian sot hoqi përjashtimin nga taksat doganore për pakot e tregtisë elektronike me vlerë nën 150 euro, duke futur një taksë prej 3 eurosh për artikull për mallrat e porositura në internet nga vendet jo-anëtare të BE-së dhe të dërguara direkt te konsumatorët, transmeton Anadolu.
Masa, e cila hyri në fuqi më 1 korrik, synon të krijojë konkurrencë më të drejtë për bizneset evropiane dhe të përmirësojë sigurinë e konsumatorit në mes të një rritjeje të ndjeshme të importeve me vlerë të ulët që hyjnë në bllok, thuhet në deklaratë.
Sipas Komisionit Evropian, gati 5.9 miliardë pako me vlerë të ulët hynë në BE në vitin 2025 pa paguar taksa doganore, me më shumë se 16 milionë pako të zhdoganuara nga dogana çdo ditë. Blloku tha se përjashtimi i mëparshëm u krijua për një periudhë kur blerjet në internet ishin më pak të zakonshme dhe sistemet doganore ishin më pak të dixhitalizuara, duke argumentuar se nuk pasqyronte më realitetet aktuale tregtare.
KE-ja tha se heqja e përjashtimit do të ndihmonjë në barazimin e fushës së lojës midis shitësve me pakicë të BE-së që importojnë mallra me shumicë dhe platformave të mëdha online jo-BE që shesin direkt te konsumatorët evropianë.
Sipas sistemit të ri, detyrimet doganore do të mblidhen nga platformat online ose bizneset e përfshira në shitjen dhe transportimin e mallrave të importuara në vend të konsumatorëve, që do të thotë se blerësit nuk do të përballen me pagesa shtesë pas dorëzimit.
Si pjesë e kuadrit të ri, shitësit do të inkurajohen të japin identifikues produktesh (PID) nga 1 korriku për të përmirësuar menaxhimin e riskut doganor dhe për të lehtësuar zbulimin e mallrave të pasigurta ose jo në përputhje me rregullat.
Kërkesa do të bëhet e detyrueshme në nëntor 2026. Autoritetet e BE-së e përshkruan tarifën prej 3 eurosh si një masë të përkohshme që do të mbetet në fuqi deri në vitin 2028, kur Qendra e të Dhënave Doganore të BE-së është planifikuar të bëhet funksionale.
Sapo të lançohet sistemi i ri, mallrat e importuara do t'i nënshtrohen detyrimeve standarde doganore bazuar në klasifikimin e tyre tarifor, origjinën dhe vlerën sipas rregullave ekzistuese të BE-së. Reforma parashikon futjen e një tarife trajtimi për mallrat e importuara jo më vonë se 1 nëntori, që synon të mbulojë kostot në rritje të përpunimit me të cilat përballen autoritetet doganore.
Presidentja e KE-së, Ursula von der Leyen i mirëpriti ndryshimet, duke thënë se rritja e importeve me vlerë të ulët i kishte vendosur shitësit me pakicë evropianë në një disavantazh të padrejtë.