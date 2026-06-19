BE-ja i bën thirrje Izraelit të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit

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19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha të enjten se një Lindje e Mesme e qëndrueshme dhe paqësore kërkon respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp pas takimit të liderëve të BE-së në Bruksel, Von der Leyen theksoi se zhvillimet në Liban mbeten “thellësisht shqetësuese”, duke nënvizuar se “një Liban i qëndrueshëm dhe sovran” është thelbësor për stabilitetin rajonal.
“Ajo që është e rëndësishme është që Izraeli të respektojë si sovranitetin, ashtu edhe integritetin territorial të Libanit”, tha ajo, duke shtuar se Bashkimi Evropian mbështet përpjekjet për shpërshkallëzim dhe stabilitet afatgjatë në rajon.
Pavarësisht një marrëveshjeje të re paqeje në Lindjen e Mesme që përfshin në mënyrë eksplicite Libanin, këtë javë bombardimet izraelite në Liban kanë vazhduar.
Von der Leyen foli gjithashtu për zhvillimet më të gjera në Lindjen e Mesme, duke e përshëndetur marrëveshjen e përkohshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit si një “përparim” dhe një mundësi të rëndësishme për të garantuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armëve bërthamore.
“Kjo krizë ka nxjerrë një mësim të rëndësishëm: nuk duhet të lejojmë që ekonomia globale të mbahet peng. Na duhen rrugë dhe korridore të tjera”, tha ajo, duke iu referuar bllokadës disamujore në Ngushticën e Hormuzit dhe mundësisë së rrugëve alternative.
Von der Leyen shtoi se BE-ja do të thellojë angazhimin me partnerët në Gjirin Persik dhe më gjerë, dhe se kjo çështje do të jetë në agjendën e takimeve të ardhshme me vendet e rajonit.
Deklaratat u bënë ndërsa liderët e BE-së diskutuan sfida më të gjera gjeopolitike, përfshirë sanksione të reja ndaj Rusisë, pabarazitë globale tregtare dhe rreziqet e sigurisë dhe energjisë të lidhura me paqëndrueshmërinë në Lindjen e Mesme.
Në të njëjtën konferencë, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se blloku po punon për të forcuar qëndrueshmërinë ekonomike dhe autonominë strategjike në përgjigje të presioneve të jashtme në rritje.
Ai tha se BE-ja po avancon punën për buxhetin e ardhshëm evropian që fillon në vitin 2028, si dhe për nisma që synojnë rritjen e konkurrueshmërisë, thjeshtimin e kornizave të investimeve dhe forcimin e politikave industriale.
Von der Leyen përmendi gjithashtu zgjatjen 12-mujore të sanksioneve të BE-së ndaj Rusisë, duke e cilësuar si një “mesazh të fortë”, dhe tha se blloku po përgatit sanksione të reja në kuadër të një pakete të ardhshme.
Sa i përket tregtisë, ajo paralajmëroi për rritjen e pabarazive me Kinën, duke përmendur rritje të ndjeshme të importeve dhe një deficit rekord tregtar, duke argumentuar se BE-ja duhet të kombinojë “uljen e rrezikut, jo shkëputjen”, me instrumente më të forta mbrojtëse për të ruajtur bazën e saj industriale.