BE-ja e quan të papranueshëm sulmin e grupit Huthi ndaj cisternës së naftës në Detin e Kuq

Şeyma Erkul Dayanç
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas dënoi sot sulmin e grupit Huthi ndaj një cisterne nafte në Detin e Kuq si "të papranueshëm dhe të paligjshëm", duke paralajmëruar se ai ndez më tej një situatë tashmë të paqëndrueshme në rajon, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Kallas dënoi gjithashtu kërcënimet e fundit të Huthive për të vendosur bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite, duke i përshkruar ato si "kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin rajonal" dhe "një përshkallëzim të rrezikshëm".
"Lundrimi duhet të jetë i papenguar si në Ngushticën e Hormuzit ashtu edhe në Detin e Kuq", thekson ajo.
Kallas u bëri thirrje Huthive që "të pushojnë të gjitha veprimet që rrezikojnë transportin ndërkombëtar dhe jetën e marinarëve".
Ajo i kërkoi grupit të respektojë ligjin ndërkombëtar, përfshirë Konventën e OKB-së mbi të Drejtën e Detit dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi Jemenin dhe lirinë e lundrimit.
Duke riafirmuar përkushtimin e BE-së për sigurinë detare, Kallas tha se operacioni detar i bllokut ASPIDES "mbetet fort i përkushtuar për të mbrojtur lirinë e lundrimit për të gjithë në Detin e Kuq dhe ujërat ndërkombëtare përreth, në përputhje me mandatin e tij mbrojtës dhe planin e operacionit".