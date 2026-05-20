BE-ja e quan "plotësisht të papranueshëm" trajtimin e aktivistëve të flotës humanitare nga ministri izraelit

Ahmet Gençtürk
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
BE-ja të mërkurën tha se trajtimi i aktivistëve të flotiljes Sumud nga ministri izraelit Itamar Ben-Gvir është plotësisht i papranueshëm, transmeton Anadolu.
“Trajtimi i aktivistëve të flotiljes në videon e publikuar nga ministri Ben Gvir është plotësisht i papranueshëm, siç është theksuar edhe nga kolegët e tij në qeveri”, tha zëdhënësi Anouar El Anouni në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.
“Çdo person i ndaluar duhet të trajtohet me siguri, dinjitet dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, shtoi ai.
El Anouni gjithashtu i bëri thirrje qeverisë izraelite të “sigurojë mbrojtjen dhe trajtimin dinjitoz të këtyre aktivistëve” dhe lirimin e menjëhershëm të të gjithë të ndaluarve.