BE-ja: Diplomacia është e vetmja mënyrë për sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, theksoi se diplomacia është "e vetmja mënyrë" për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme dhe deklaroi se BE-ja u bën thirrje të gjitha palëve të qëndrojnë të përkushtuara ndaj procesit diplomatik, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të bërë në platformën e mediave sociale të kompanisë me seli në SHBA, X, Costa tha se pati një telefonatë këtë mëngjes me Princin e Kurorës së Kuvajtit, Sabah Khalid al-Hamad al-Sabah, dhe përcolli mesazhin e solidaritetit të Evropës.
Duke nënvizuar se diplomacia është "e vetmja mënyrë" për sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme, Costa deklaroi se BE-ja u bën thirrje të gjitha palëve të qëndrojnë të përkushtuara ndaj procesit diplomatik.
Costa vuri në dukje se BE-ja po feston 40-vjetorin e marrëdhënieve me Kuvajtin dhe shprehu shpresë për forcimin e mëtejshëm të partneritetit midis palëve.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi më 9 qershor fillimin e sulmeve hakmarrëse kundër Iranit në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri Apache amerikan.
Korpusi i Gardës Revolucionare Iraniane njoftoi gjithashtu se shënjestroi bazat amerikane në rajon në hakmarrje për sulmet e SHBA-së.
Ushtria e Kuvajtit raportoi gjithashtu më herët gjatë mëngjesit se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore u aktivizuan për shkak të sulmit ndaj vendit.