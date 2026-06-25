BE-ja bën pagesën e parë në kuadër të paketës së kredisë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën

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25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha sot se Bashkimi Evropian ka bërë pagesën e parë në bazë të paketës së re të huasë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, duke transferuar 3.2 miliardë euro ndihmë makro-financiare në Kiev, transmeton Anadolu.
Duke folur në Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës në Gdansk të Polonisë, Von der Leyen tha se financimi është pjesë e përpjekjes më të gjerë të BE-së për të mbështetur ekonominë dhe mbrojtjen e Ukrainës ndërsa lufta vazhdon.
"Sot po transferojmë këstin e parë të kësaj kredie, 3.2 miliardë euro ndihmë makrofinanciare", tha ajo. Paketa prej 90 miliardë eurosh, e njohur si Kredia për Mbështetjen e Ukrainës, do të disbursohet gjatë dy viteve të ardhshme.
Von der Leyen tha se BE-ja do të fillojë të lëshojë fondet e para nga një program i veçantë prej 6 miliardë eurosh që synon të rrisë kapacitetin e prodhimit të dronëve të Ukrainës në ditët në vijim.
Sipas saj, BE-ja dhe vendet e saj anëtare kanë dhënë tashmë 200 miliardë euro ndihmë ekonomike, financiare dhe ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i luftës në 2022.
Këto deklarata erdhën disa javë pasi BE-ja hapi grupin e parë të negociatave të anëtarësimit me Ukrainën, një lëvizje që Von der Leyen e përshkroi si "historike".