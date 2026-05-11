BE-ja arrin marrëveshje për sanksione kundër izraelitëve që pushtojnë territoret palestineze

Şerife Çetin
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas njoftoi se ministrat e Jashtëm të BE-së ranë dakord për sanksione kundër izraelitëve që pushtojnë tokat palestineze dhe përdorin dhunë kundër palestinezëve, transmeton Anadolu.
Kallas e bëri njoftimin gjatë Takimit të Ministrave të Jashtëm të BE-së në Bruksel, duke e ndarë atë në llogarinë e mediave sociale të kompanisë X me seli në SHBA.
Gjithashtu ajo theksoi se ministrat e Jashtëm të BE-së ranë dakord për sanksione të reja kundër figurave kryesore në Hamas, duke deklaruar: "Ministrat miratuan sanksione kundër kolonëve izraelitë për dhunën kundër palestinezëve".
Kallas theksoi se "është koha për të kaluar nga një periudhë bllokimi në një periudhë veprimi konkret" dhe nënvizoi se ekstremizmi dhe dhuna kanë pasoja.