Barzani viziton Damaskun për herë të parë pas rënies së Asadit

Mohammad Sio
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Presidenti i Qeverisë Rajonale Kurde të Irakut (KRG), Nechirvan Barzani u takua me presidentin sirian Ahmad al-Sharaa në Damask të hënën gjatë vizitës së tij të parë në Siri që nga rënia e regjimit të Bashar al-Asad, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) tha se Sharaa priti Barzanin në Pallatin e Popullit në kryeqytetin sirian.
Agjencia nuk ka dhënë menjëherë detaje të takimit. Vizita shënon të parën e udhëheqësit të KRG-së në Siri që nga rënia e regjimit të Asadit në dhjetor 2024.
Barzani dhe Sharaa u takuan për herë të parë më 11 prill 2025, në margjinat e Forumit të Diplomacisë në Antalya në Turqi. Ata u takuan sërish më 17 prill 2026, gjatë edicionit të pestë të Forumit të Diplomacisë në Antalya.