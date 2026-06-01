Banka belge planifikon të zëvendësojë 1.000 vende pune me inteligjencë artificiale brenda tri viteve

Melike Pala
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
BNP Paribas Fortis në Belgjikë planifikon të zëvendësojë rreth 1.000 punonjës përmes inteligjencës artificiale (AI) dhe digjitalizimit gjatë tri viteve të ardhshme, sipas drejtorit ekzekutiv të bankës, transmeton Anadolu.
Shefi ekzekutiv Michael Anseeuw tha se banka pret të punësojë më pak njerëz sesa ata që largohen nga operacionet e saj tregtare në Belgjikë, pasi mjetet e drejtuara nga AI-ja po marrin gjithnjë e më shumë përsipër ndërveprimet rutinë me klientët, raportoi agjencia e lajmeve Belga.
Duke folur për strategjinë e transformimit digjital të bankës, Anseeuw përmendi një “chatbot” për shërbimin ndaj klientit të lansuar vitin e kaluar si shembull të mënyrës se si teknologjia po ndryshon operacionet.
“Klientët tashmë mund të bëjnë shumë gjëra në aplikacion, por ndonjëherë ata duan edhe të flasin me një bankier. Ne mund të trajtojmë një pjesë gjithnjë e më të madhe të këtyre ndërveprimeve përmes një roboti”, tha ai.
Banka merr një volum të lartë kërkesash lidhur me kartat bankare.
Sipas Anseeuw, BNP Paribas Fortis ka trajtuar 8,6 milionë pyetje klientësh për këtë temë vitin e kaluar dhe synon të menaxhojë 7 milionë prej tyre përmes chatbot-it deri në vitin 2028.
“Në këtë mënyrë, nuk duhet të zëvendësojmë të gjithë njerëzit që largohen nga qendra e thirrjeve”, tha ai.
Banka raportoi se rreth 500 punonjës u larguan vitin e kaluar, ndërsa vetëm 330 u punësuan.
“Në vitet e ardhshme, investimet në AI do të bëjnë gjithashtu të mundur që të zëvendësohen vetëm 75 deri në 80 për qind e atyre që largohen”, tha Anseeuw.