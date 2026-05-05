Banka Aziatike e Zhvillimit planifikon të rrisë financimin për Turqinë në 3 miliardë dollarë në vitin 2026

Mertkan Oruç
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Banka Aziatike e Zhvillimit (ADB) planifikon të rrisë fondet për Turqinë në 3 miliardë dollarë në vitin 2026, pas përparimit të marrëdhënieve kohëve të fundit.
Banka nga 3 deri në 6 maj po organizon Takimin e 59-të Vjetor të Bordit të Drejtorëve në Samarkand të Uzbekistanit nën temën "Kryqëzimi i Progresit: Avancimi i së Ardhmes së Lidhur të Rajonit".
Drejtoresha e Bankës për Azinë Qendrore dhe Perëndimore, Leah Gutierrez tha në prezantimin e saj se Turqia përbën 64 për qind të produktit të brendshëm bruto (PBB) të rajonit, me rritjen e saj të nxitur nga kërkesa e brendshme dhe investimet.
Gutierrez tha për Agjencinë Anadolu (AA) se inflacioni i Turqisë ka rënë krahasuar me periudhat e mëparshme për shkak të politikës monetare të shtrënguar dhe subvencioneve të energjisë.
Ajo tha se angazhimet e bankës në sektorin publik dhe privat në rajon ishin mesatarisht 5.1 miliardë dollarë në vit në pesë vitet e fundit ndërsa investimet në sektorin publik u përqendruan në transport, menaxhim të sektorit publik dhe financë ndërsa investimet në sektorin privat u përqendruan në energji, financë dhe bujqësi.
Gutierrez thekson se Turqia mori statusin e anëtarit rajonal nga banka vitin e kaluar dhe banka kreu operacione në shkallë të gjerë në vend, me miratimin e tre projekteve të sektorit publik si dhe dy operacioneve të financimit të sektorit privat.
"Banka pret që vëllimi i financimit të saj në Turqi të arrijë potencial vjetor prej rreth 3 miliardë dollarësh duke filluar nga viti 2026", tha ajo.