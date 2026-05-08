Bangladesh, shpërthimi i fruthit ka shkaktuar vdekjen e 336 fëmijëve që nga marsi

Sm Najmus Sakib
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një shpërthim i fruthit ka vrarë 336 fëmijë në Bangladesh që nga mesi i marsit, përfshirë 12 vdekje të raportuara të enjten, ndërsa infeksionet vazhdojnë të përhapen në të gjithë vendin, sipas të dhënave zyrtare, transmeton Anadolu.
Kryeqyteti i Bangladeshit, Daka, regjistroi numrin më të lartë të vdekjeve me 168 viktima.
Më shumë se 1.524 infeksione të reja u raportuan të enjten, duke e çuar numrin total të rasteve mbi 51.700, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore.
Autoritetet shëndetësore thanë se nuk kanë qenë në gjendje të konfirmojnë menjëherë shumë infeksione për shkak të një mungese të madhe të kompleteve të testimit gjatë shpërthimit në të gjithë vendin.
Organizata Botërore e Shëndetësisë tha muajin e kaluar se shpërthimi ishte i lidhur me rënien e mbulimit të vaksinimit, veçanërisht pas një mungese vaksinash në të gjithë vendin midis viteve 2024 dhe 2025.
Në përgjigje, Ministria e Shëndetësisë nisi fushata speciale vaksinimi në prill. Zyrtarët thanë se më shumë se 17 milionë fëmijë ishin vaksinuar deri më 20 maj nga një objektiv prej 20 milionësh.
Pavarësisht fushatës, shkalla e infeksionit dhe e vdekjeve ka treguar pak shenja ngadalësimi.
Eksperti i shëndetit publik dhe epidemiologu Mushtuq Husain tha për Anadolu se imuniteti zhvillohet rreth një muaj pas vaksinimit dhe tha se imuniteti i tufës ishte dobësuar për shkak të boshllëqeve në mbulimin e imunizimit.
"Fëmijët e prekur kanë nevojë për kujdes intensiv, mbështetje të menjëhershme me oksigjen dhe atë që qeveria nuk po arrin të ofrojë sipas nevojës", tha ai.
Husain u bëri thirrje autoriteteve të organizojnë shtretër spitalorë të dedikuar në mjediset publike dhe private dhe të shpallin një "emergjencë shëndetësore".
Zyrtarët thanë se 1,5 milion doza të vaksinës kundër fruthit dhe rubeolës mbërritën në vend të enjten, ndërsa 18 milionë doza të tjera priten deri më 10 maj.
Fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitëse që prek kryesisht fëmijët dhe mund të shkaktojë komplikacione të rënda, duke përfshirë pneumoni, inflamacion të trurit dhe vdekje, veçanërisht tek fëmijët e kequshqyer ose të pavaksinuar. Ai mbetet një nga shkaqet kryesore të vdekjeve të fëmijëve që mund të parandalohen nga vaksina në të gjithë botën.