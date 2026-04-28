Bahreini u heq shtetësinë 69 personave për shkak të "simpatisë" për Iranin gjatë luftës

Tarek Chouiref
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Bahreini tha të hënën se u ka hequr shtetësinë 69 personave, për shkak të asaj që autoritetet e përshkruan si shprehje simpatie dhe lavdërimi për Iranin gjatë luftës së fundit, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve e Bahreinit tha se shtetësia iu hoq atyre që kishin shprehur "simpati dhe lavdërime për aktet armiqësore dhe kriminale të Iranit". Numri i përgjithshëm, përfshirë familjet e tyre, ka arritur në 69 persona deri më tani.
Në mars, Gjykata e Lartë Penale e Bahreinit mbajti seancën e saj të parë dëgjimore për personat e akuzuar për "promovimin dhe lavdërimin e akteve terroriste armiqësore iraniane", sipas agjencisë, e cila nuk specifikoi numrin e të pandehurve.
Lëvizja e fundit vjen pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, i cili u hakmor me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehonin asete amerikane. Operacionet e SHBA-së dhe Izraelit vranë mbi 3.300 njerëz përpara se Washingtoni dhe Teherani të njoftonin armëpushimin dyjavor më 8 prill të ndërmjetësuar nga Pakistani.
Ndërsa fillimisht ishte planifikuar të skadonte më 22 prill, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi zgjatje të pacaktuar të armëpushimit më 21 prill me kërkesë të kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefit të ushtrisë Asim Munir.