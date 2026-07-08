Bahreini thotë se mbrojtja ajrore parandaloi sulmet ajrore iraniane

Mohammad Sio
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Mbrojtja ajrore e Bahreinit kapi dhe shkatërroi sulmet ajrore iraniane mbi vend të mërkurën herët, transmeton Anadolu.
Transmetuesi tha se sulmet u kapën në hapësirën ajrore të Bahrejnit, por nuk dha menjëherë detaje mbi llojin ose numrin e predhave ose dronëve të përfshirë.
Sirenat u dëgjuan në të gjithë Bahreinin për herë të tretë brenda disa orësh, ndërsa Ministria e Brendshme u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndronin të qetë dhe të lëviznin në vendin më të afërt të sigurt.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.
Zhvillimet erdhën pasi ushtria e Iranit paralajmëroi se të gjitha bazat amerikane në të gjithë rajonin do të bëheshin "objektiva legjitime" nëse Uashingtoni vazhdon të shkelë një marrëveshje armëpushimi.
Më herët, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se kishte nisur një operacion me raketa dhe dron që synonte 85 vende ushtarake amerikane, duke përfshirë Portin Salman, selinë e Flotës së Pestë të Marinës amerikane në Bahrein dhe bazën ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt, sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Tas.
Ndërkohë, ushtria amerikane tha se kishte kryer një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) tha se sulmet u kryen "në përgjigje të menjëhershme ndaj sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit".