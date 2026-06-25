Bahreini përshëndet marrëveshjen me Iranin, kërkon përmbushjen e plotë të detyrimeve

Mohammad Sio
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një takim i përbashkët ministror midis Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe SHBA-së filloi sot në kryeqytetin e Bahreinit, Manama, transmeton Anadolu.
Duke folur në seancën e hapjes, ministri i Jashtëm i Bahreinit, Abdullatif bin Rashid Al Zayani përshëndeti përpjekjet diplomatike që çuan në ndërprerjen e armiqësive rajonale dhe nënshkrimin e një memorandumi midis Washingtonit dhe Teheranit.
Ai vlerësoi rifillimin e lirisë së lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e cilësuar si hap konkret drejt stabilitetit rajonal vendimin e Muskatit (Omanit) për krijimin e një korridori të përkohshëm detar për anijet tranzit.
"Ky është përparim inkurajues", tha Al Zayani.
"Por, është gjithashtu e rëndësishme që Irani të përmbushë plotësisht detyrimet e tij, përfshirë ato sipas memorandumit të mirëkuptimit, përveç parandalimit të Iranit nga pajisja e tij me armëve bërthamore dhe ruajtjes së lirisë së lundrimit", theksoi ai.
Takimi mbledh së bashku ministrat e Jashtëm të gjashtë vendeve anëtare të GCC-së - Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Kuvajtit, Omanit dhe Bahreinit, së bashku me zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë sekretarin e Shtetit, Marco Rubio.
Rubio, i cili mbërriti në Bahrein të mërkurën vonë gjatë pjesës së fundit të turneut të tij të Gjirit nga 23 deri më 25 qershor, mori pjesë në seancën hapëse të takimit.
GCC-ja dhe Washingtoni mbajnë rregullisht konsultime mbi sigurinë rajonale, koordinimin politik dhe bashkëpunimin ekonomik mes zhvillimeve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme.