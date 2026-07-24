Bahreini lëshon sirena paralajmëruese për herë të dytë mes shqetësimeve për sulmin iranian

Rania R.a. Abushamala
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Sirenat paralajmëruese ranë në Bahrein për herë të dytë të premten mes shqetësimeve për një sulm të mundshëm iranian, tha Ministria e Brendshme e vendit, transmeton Anadolu.
“Sirenat kanë rënë”, tha ministria në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke u kërkuar qytetarëve dhe banorëve që të “qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt".
Më herët të premten, ushtria iraniane tha se kishte nisur sulme me dronë që synonin objektet ushtarake amerikane në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein dhe bazën ajrore Al-Azraq në Jordani.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar gjatë dy javëve të fundit pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi më 8 korrik se armëpushimi i përshkruar në memorandumin e mirëkuptimit SHBA-Iran të muajit të kaluar nuk ishte më në fuqi.
Që atëherë, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme, me Uashingtonin që synon objekte brenda Iranit, ndërsa Teherani thotë se ka sulmuar objektet dhe pajisjet ushtarake amerikane në disa vende të rajonit.