Bahreini i bashkohet koalicionit në Arabinë Saudite për sigurinë detare në Bab al-Mandab

Şahin Demir
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Bahreini tha sot se mori pjesë në një takim të shefave të shtabit të një koalicioni të mbrojtjes detare që synonte mbrojtjen e lirisë së lundrimit në Ngushticën Bab al-Mandab, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Forca e Mbrojtjes së Bahreinit tha se shefi i shtabit gjeneral-lejtnant, Theyab bin Saqr Al Nuaimi mori pjesë në takimin e shefave ushtarakë nga vendet pjesëmarrëse në koalicionin e mbrojtjes detare.
Takimi u mbajt në Arabinë Saudite me pjesëmarrjen e shefave të shtabit nga një numër "vendesh vëllazërore dhe miqësore", thuhet në deklaratë, pa identifikuar shtetet pjesëmarrëse.
Sipas deklaratës, Al Nuaimi theksoi rëndësinë e sigurimit të rrugëve detare dhe "sigurimit të sigurisë së lundrimit ndërkombëtar përmes bashkëpunimit të ngushtë për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin rajonal".
Ai tha se rajoni po përballet me sfida në zhvillim të shpejtë, me sigurinë detare në ballë.
Al Nuaimi shtoi se kërcënimet ndaj lirisë së lundrimit ose ndërprerjet e transportit detar ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë globale të energjisë dhe ekonominë ndërkombëtare, veçanërisht për vendet që shohin Ngushticën Bab al-Mandab, një pikë mbytëse e madhe globale që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe Oqeanin Indian.
Ushtria e Bahreinit nuk bëri të ditur detaje të mëtejshme në lidhje me diskutimet apo ndonjë rezultat të takimit.
Autoritetet saudite nuk kishin lëshuar menjëherë deklaratë për takimin.