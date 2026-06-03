Bahreini “arreston” 15 persona për lidhje me Iranin

Serdar Dincel
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Bahreini ka bërë të ditur se ka arrestuar 15 persona të akuzuar për lidhje me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), transmeton Anadolu.
Duke cituar Ministrinë e Punëve të Brendshme, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve BNA, lëvizja u ndërmor për “të mbrojtur sigurinë kombëtare” dhe u bazua “në hetime të inteligjencës dhe raporte të sigurisë që lidhen me persona të arrestuar më parë në rastin e agjentëve iranianë në Bahrein”.
“Personat e identifikuar janë operativë në terren që po zbatonin udhëzime nxitëse duke u përpjekur të ndikojnë te qytetarët, veçanërisht të rinjtë dhe adoleshentët, me qëllim që t’i shtynin drejt kryerjes së veprave penale”, thuhet në deklaratë.
Sipas raportit, procedurat ligjore ndaj të arrestuarve po përfundojnë, ndërsa hetimet vazhdojnë për persona të tjerë të dyshuar.
Ky zhvillim vjen pasi Forcat e Mbrojtjes së Bahreinit njoftuan se kanë interceptuar dhe shkatërruar tre raketa iraniane dhe një numër dronësh që synonin “objekte civile” në mbretëri.
Tensionet rajonale janë rritur që nga fundi i shkurtit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli kryen sulme ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 3.000 persona, përfshirë ish-udhëheqësin suprem, Ayatollah Ali Khamenei dhe disa komandantë të lartë ushtarakë dhe zyrtarë qeveritarë.
Në shenjë hakmarrjeje, Teherani goditi Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza amerikane dhe mbylli Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin global detar.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, ndërsa përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.