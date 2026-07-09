Bahreini aktivizon sirenat e alarmit për herë të tretë mes sulmeve ajrore nga Irani

Mohammad Sio
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Bahreini aktivizoi sirenat e sulmeve ajrore për herë të tretë sot, mes sulmeve të mundshme ajrore iraniane, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Brendshme u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt.
Më herët sot, Forcat Mbrojtëse të Bahreinit thanë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore kanë kapur dhe shkatërruar disa kërcënime ajrore iraniane.
Alarmi i fundit vjen mes shkëmbimeve ushtarake në rritje midis Iranit dhe SHBA-së për të dytën ditë radhazi.
Media shtetërore iraniane tha më herët sot se Teherani shënjestroi infrastrukturën ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Katar me dronë, ndërsa autoritetet e Bahreinit aktivizuan sirenat paralajmëruese dhe kanë njoftuar interceptimet e kërcënimeve ajrore.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat amerikane kishin nisur sulme shtesë kundër Iranit për të degraduar më tej aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, me synimin për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi kishte "përfunduar", duke i dhënë fund në mënyrë efektive marrëveshjes dhe duke shkaktuar raund të ri konfrontimi ushtarak.