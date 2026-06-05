Azerbajxhani: Sulmi me dron ndaj anijeve të mallrave lë 5 qytetarë të vdekur dhe 3 të plagosur në Detin Azov

Elena Teslova
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Pesë shtetas të Azerbajxhanit u vranë dhe tre të tjerë u plagosën pasi dy anije të huaja mallrash u vunë nën një sulm me dron gjatë natës në zonën e Gjirit Taganrog të Detit Azov, tha të premten Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Aykhan Hajizada tha se anijet, të identifikuara si Natra dhe Zirkon, mbanin gjithsej 25 shtetas të Azerbajxhanit në mesin e ekuipazheve të tyre kur u shënjestuan nga dronët.
"Dy anijet e mallrave nuk janë në pronësi të shtetit të Azerbajxhanit. Sipas informacionit të dhënë nga autoritetet ruse, pesë shtetas azerbajxhanas u vranë dhe tre të tjerë u plagosën në sulm. Anëtarët e ekuipazhit të plagosur u shtruan në spital në qytetin rus Yeysk", tha ai.
Ministria tha se është në kontakt me institucionet përkatëse shtetërore, misionet diplomatike të vendit dhe autoritetet kompetente të vendeve të përfshira.
Disa anëtarë të stafit nga Ambasada e Azerbajxhanit në Rusi janë dërguar në vendngjarje, shtoi ai.
“Çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen e qytetarëve tanë, riatdhesimin e tyre dhe ofrimin e ndihmës së nevojshme konsullore janë duke u monitoruar nga afër”, tha Hajizada.
Ministria shprehu ngushëllimet për familjet dhe të afërmit e viktimave dhe u uroi shërim të shpejtë të plagosurve.
Asnjë hollësi e mëtejshme në lidhje me rrethanat e sulmit apo ngarkesat e anijeve nuk u arrit menjëherë.