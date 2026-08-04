Azerbajxhani nuk sheh pengesë për marrëveshjen e paqes me Armeninë nëse hiqet pretendimi kushtetues territorial

Muhammet Tarhan
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Azerbajxhani nuk sheh asnjë pengesë për nënshkrimin përfundimtar të një marrëveshjeje paqeje me Armeninë nëse Jerevani heq nga kushtetuta e tij një dispozitë që Baku e konsideron një pretendim territorial kundër Azerbajxhanit, tha një ndihmës i lartë presidencial.
Hikmet Hajiyev, këshilltar për politikën e jashtme të presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, foli për Anadolu në margjinat e një programi për paqen, rindërtimin dhe bashkëpunimin rajonal në Kaukazin e Jugut.
Hajiyev tha se Azerbajxhani po ndiqte nga afër përpjekjet e Armenisë për të hartuar një kushtetutë të re pas zgjedhjeve të vendit. "Ka një çështje të një pretendimi territorial kundër Azerbajxhanit në kushtetutën e Armenisë. Ne presim që ajo të mos përfshihet në kushtetutën e re, me fjalë të tjera, të hiqet. Ka synime të tilla edhe nga pala armene", tha ai.
"Nëse në Armeni mbahet referendum, miratohet kushtetuta e re dhe hiqet ajo dispozitë, ne nuk shohim asnjë pengesë apo problem për nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes së paqes", shtoi ai.
Hajiyev tha se një atmosferë paqeje "de facto" ekziston tashmë në rajon dhe se përpjekjet po vazhdojnë për të vendosur paqe të qëndrueshme midis dy vendeve.
- Rindërtimi i Karabakut
Hajiyev tha gjithashtu se Azerbajxhani po rindërton nëntë qytete dhe 300 fshatra në Karabakh nga e para.
Ai tha se mijëra kilometra rrugë, si dhe ura dhe tunele, ishin ndërtuar në një periudhë të shkurtër, ndërsa rreth 60 mijë njerëz filluar të jetonin, punonin dhe studionin në rajon.
Kërcënimi i paraqitur nga minat tokësore mbeti një sfidë e madhe, tha ai duke shtuar se operacionet e çminimit po i lejojnë banorët të kthehen gradualisht në qytete dhe qyteza.
"Ne jemi në procesin e krijimit të një parajse në Karabakh, e cila është në vetvete një parajsë natyrore", tha ai.