Azerbajxhani do të jetë organizatori i Kupës së Botës për herë të parë nën moshën 15-vjeç

Kanyshai Butun
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev nënshkroi sot një dekret për masat për të pritur Kupën e Botës U-15 të FIFA-s dhe Festivalin në vitin 2026, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Azertac, transmeton Anadolu.
Sipas dekretit, Komiteti organizativ i krijuar më 15 dhjetor 2025 për Kupën e Botës FIFA U-20 2027 do të koordinojë përgatitjet dhe masat e nevojshme për të siguruar organizimin e suksesshëm të eventit.
Kabineti i Ministrave të Azerbajxhanit u udhëzua të zgjidhë të gjitha çështjet operative që dalin nga zbatimi i dekretit presidencial.
Byroja e Këshillit të FIFA-s vendosi më 25 qershor të organizojë edicionin e parë të Kupës së Botës U-15 FIFA dhe Festivalit në Azerbajxhan nga 22 deri më 31 tetor.
Ngjarja, e cila është e para e këtij lloji në futbollin ndërkombëtar, pritet të forcojë pozitën e Azerbajxhanit në sportet botërore, të promovojë futbollin në mbarë vendin dhe të rrisë kapacitetin e vendit për të pritur ngjarje të mëdha sportive ndërkombëtare.