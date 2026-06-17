Axios: SHBA-ja dhe Irani diskutojnë përshpejtimin e nënshkrimit të marrëveshjes, nga e premtja në të mërkurën

Berk Kutay Gökmen
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
SHBA-ja dhe Irani po diskutojnë mundësinë e nënshkrimit elektronik të marrëveshjes së tyre të paqes që të mërkurën, në vend të një ceremonie fizike të premten, tha Axios, transmeton Anadolu.
Sipas Axios, marrëveshja mund të nënshkruhet në mënyrë elektronike dhe një pjesë e saj që lidhet me Ngushticën e Hormuzit do të hyjë menjëherë në fuqi, ndërsa SHBA-ja mund të publikojë tekstin e marrëveshjes.
Diskutimet për përshpejtimin e afatit, sipas raportimit, synojnë rihapjen e ngushticës para të premtes, pasi të dyja palët e mbështesin këtë hap.
Në lajm thuhet se Irani ka kërkuar që teksti i marrëveshjes të mos publikohet deri në nënshkrimin zyrtar dhe ka mohuar pretendimet se Shtëpia e Bardhë po vepron nën presion politik.
Megjithatë, thuhet se pavarësisht ndryshimeve të mundshme në orar, takimi mes delegacioneve të SHBA-së dhe Iranit, i udhëhequr nga nënpresidenti JD Vance dhe kryetari i parlamentit iranian Mohammad Bagher Qalibaf, do të zhvillohet sipas planit në Zvicër të premten.
Bisedimet pritet të fokusohen në nisjen e negociatave për programin bërthamor të Iranit.