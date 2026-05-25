Avioni i sekretarit britanik të Mbrojtjes pëson bllokim sinjali pranë kufirit rus

İlayda Çakırtekin
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Një avion i Forcave Ajrore Mbretërore që transportonte Sekretarin e Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, përjetoi bllokim të sinjalit pranë kufirit rus, sipas një raporti të publikuar të dielën nga "The Times", transmeton Anadolu.
Raporti bën të ditur se sinjalet satelitore në avionin qeveritar të Healey u ndërprenë të enjten ndërsa ai po kthehej në Mbretërinë e Bashkuar pas një vizite në Estoninë juglindore.
Ndërhyrja thuhet se çaktivizoi sistemin GPS të avionit gjatë gjithë fluturimit tre-orësh.
Sipas raportit, ndërprerja preku gjithashtu laptopët dhe telefonat inteligjentë në bord, duke i detyruar pilotët të mbështeten në sisteme alternative të navigimit inercial për të përcaktuar pozicionin e avionit.
Rusia besohet të ketë qenë pas incidentit, sipas raportit.
Një nga pilotët e përshkroi ngjarjen si një ngjarje të pazakontë që ai nuk e kishte përjetuar "për një kohë të gjatë".