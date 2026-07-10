Avioni i ri Air Force One i Trumpit nuk ka “masa mbrojtëse” kundër sulmeve

Berk Kutay Gökmen
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Avioni i ri Air Force One që presidenti amerikan, Donald Trump, përdori në fillim të kësaj jave për të udhëtuar drejt Turqisë nuk ka disa nga sistemet mbrojtëse që gjenden në avionin e mëparshëm presidencial, përfshirë aftësi të avancuara kundër raketave, transmeton Anadolu.
Ekspertët thuhet se kanë deklaruar se mungesa e këtyre sistemeve në Boeing 747-8, të dhuruar nga Katari, mund të rrisë rreziqet gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Këto shqetësime u theksuan kur Shërbimi Sekret thuhet se i kërkoi Trumpit të kthehej nga Turqia me Air Force One-in e vjetër.
Duke cituar zyrtarë, The New York Times raportoi se Shtëpia e Bardhë mbrojti sigurinë e avionit, por nuk iu përgjigj pyetjeve specifike mbi aftësitë e tij.
“Air Force One i ri është një avion i teknologjisë së fundit, i pajisur me protokolle sigurie të nivelit të lartë që garantojnë sigurinë e presidentit dhe stafit të tij”, tha Steven Cheung, zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë.
Forcat Ajrore kanë pranuar se avioni nuk përfshin të gjitha pajisjet që gjenden në një Air Force One standard, duke e përshkruar atë si një avion të përkohshëm “urë” derisa të përfundojnë dy avionët e rinj presidencial Boeing.
Në një deklaratë të 19 qershorit, Forcat Ajrore thanë: “Nuk është marrë asnjë rrezik në aspektin e sigurisë, mbrojtjes apo komunikimeve të misionit”, thanë Forcat Ajrore në një deklaratë të 19 qershorit.
Zyrtarë të njohur me procesin e pajisjes së avionit thuhet se kanë thënë se ai nuk ka të njëjtat masa mbrojtëse kundër sulmeve si modeli i mëparshëm, megjithëse Forcat Ajrore nuk kanë specifikuar se cilat sisteme janë hequr.
Dy ish-zyrtarë të Forcave Ajrore të përfshirë në programin e zëvendësimit të avionëve presidencial thanë se ishin të befasuar që Trump e përdori avionin jashtë vendit, duke përmendur rreziqet më të larta të sigurisë.
Ata thanë se afati i përshpejtuar mund të mos ketë lejuar kohë të mjaftueshme për instalimin e të gjitha veçorive të sigurisë që zakonisht gjenden në një Air Force One të pajisur plotësisht.