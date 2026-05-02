Avioni i China Eastern Airlines përplaset me urën e pasagjerëve në aeroportin e Shangait

Amir Latif Arain
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Një avion i China Eastern Airlines është përplasur me një urë pasagjerësh në Aeroportin Ndërkombëtar të Shangait, transmeton Anadolu.
Sipas mediave loakale, të cilat cituar kompaninë ajrore, të gjithë pasagjerët në bord ishin të sigurt dhe zbritën në mënyrë “të rregullt”.
Ngjarja ndodhi rreth mesditës të së shtunës.
Duke shprehur keqardhje për incidentin, kompania tha se një “defekt mekanik” ndodhi teksa avioni po lëvizte ngadalë drejt vendparkimit.
Ekuipazhi ndoqi menjëherë procedurat, dhe avioni përfundimisht bëri “kontakt të pjesshëm” me urën e pasagjerëve, tha kompania.
Autoritetet kanë hapur një hetim për të përcaktuar shkakun e saktë të aksidentit.