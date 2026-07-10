Avioni i "Air Canada"-s del nga pista e qarkullimit në aeroportin e Montrealit

İlayda Çakırtekin
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Një avion i kompanisë "Air Canada" doli nga pista e qarkullimit pas uljes në aeroportin ndërkombëtar Montreal-Trudeau, transmeton Anadolu.
"Fluturimi AC774 nga Los Anxhelosi drejt Montrealit, i operuar me një Boeing 737 MAX, doli nga pista e qarkullimit gjatë uljes në aeroportin ndërkombëtar Montreal–Trudeau, rreth orës 16:00", njoftoi kompania ajrore në rrjetin social amerikan X.
Kompania bëri të ditur se nuk ka patur raportime për persona të lënduar.
"Të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi i AC774 kanë zbritur nga avioni dhe ndodhen në terminal", tha "Air Canada" në një përditësim të mëvonshëm.