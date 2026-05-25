Avionët izraelitë hedhin municion fosfori ndezës në Libanin jugor

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Një avion izraelit hodhi sot raketa fosfori ndezës mbi pyjet e komunës jugore libaneze Qalila, në shkeljen më të fundit të armëpushimit që vazhdon, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Bombardimi shkaktoi zjarre në plantacione të agrumeve dhe në toka bujqësore, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zgjeruar ofensivën në jug të Libanit, duke vrarë mbi 3.100 persona dhe duke plagosur më shumë se 9.500 të tjerë, sipas zyrtarëve libanezë.
Pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili hyri në fuqi më 17 prill dhe më pas u zgjat deri në fillim të korrikut, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme dhe rrënimet e shtëpive në jug të Libanit.