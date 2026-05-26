Avionë amerikanë dhe izraelitë godasin anijet iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Avionët amerikanë dhe izraelitë goditën anijet iraniane në jug të ishullit Larak të Iranit në Ngushticën e Hormuzit, duke vrarë "disa shtetas iranianë", raportoi sot agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars e Iranit, transmeton Anadolu.
Ndërsa agjencia nuk konfirmoi numrin e saktë të të vrarëve, disa raportime mediatike thanë se katër persona u vranë në sulme.
Raportet erdhën në mes të një armëpushimi të vazhdueshëm midis SHBA-së dhe Iranit që i dha fund luftës që filloi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe u pasua nga hakmarrja iraniane.