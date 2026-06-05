Autoriteti turk i konkurrencës nis hetim dhe vendos masa të përkohshme ndaj Meta-s për praktikat në IA

Mücahithan Avcıoğlu
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Bordi i Konkurrencës i Turqisë ka nisur një hetim mbi praktikat e inteligjencës artificiale të kompanisë Meta dhe ka vendosur një masë të përkohshme ndaj saj, transmeton Anadolu.
Autoriteti turk i Konkurrencës njoftoi se hetimi përfshin entitetin ekonomik të përbërë nga Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC dhe Meta Platforms Istanbul Bilisim Hizmetleri Ltd.
Autoriteti tha se vendimi erdhi pas një shqyrtimi paraprak për të përcaktuar nëse Meta ka shkelur nenin 6 të Ligjit nr. 4054 për Mbrojtjen e Konkurrencës.
Hetimi do të vlerësojë nëse Meta ka shkelur rregullat e konkurrencës duke integruar shërbimin e saj Meta AI në WhatsApp dhe duke kufizuar ofruesit e tjerë të inteligjencës artificiale që të ofrojnë shërbime përmes platformës së mesazheve.
Bordi i Konkurrencës vendosi më 14 maj të hapë një hetim formal.
- Vendoset masë e përkohshme
Gjatë shqyrtimit paraprak, autoriteti tha se kishte gjetur tregues seriozë se praktikat e Meta-s pengonin chatbotët dhe asistentët gjenerues të inteligjencës artificiale me përdorim të përgjithshëm të palëve të treta që të ofronin shërbime përmes WhatsApp-it si platformë kryesore, gjë që mund të përbënte shkelje të rregullave të konkurrencës.
Për të parandaluar dëme të pariparueshme deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, bordi vendosi një masë të përkohshme.
Sipas këtij vendimi, Meta duhet të krijojë kushte që u mundësojnë chatbotëve dhe asistentëve gjenerues të inteligjencës artificiale të palëve të treta me përdorim të përgjithshëm të ofrojnë shërbime përmes WhatsApp-it si platformë kryesore.
Autoriteti tha se këto kushte nuk duhet të krijojnë pengesa faktike ose ekonomike që do të vështirësonin ofrimin e këtyre shërbimeve.
Nëse Meta nuk përmbush detyrimet e përcaktuara në masën e përkohshme brenda një muaji nga marrja e vendimit të arsyetuar, kompania do të përballet me gjoba administrative.