Autoritetet në Gaza: Izraeli pengon udhëtimin e 17 mijë pacientëve nga Gaza për trajtim

Lina Altawell
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka akuzuar Izraelin se po pengon largimin e më shumë se 17 mijë palestinezëve për trajtim mjekësor jashtë territorit, duke paralajmëruar se numri i vdekjeve mund të rritet mes pacientëve që presin kujdes shëndetësor, transmeton Anadolu.
“Numri i referimeve mjekësore të dokumentuara kishte arritur në 17.757 deri më 20 maj”, tha zv.ministri në detyrë i Shëndetësisë, Maher Shamiya, gjatë një konference për media në Kompleksin Mjekësor Al-Shifa në Qytetin Gaza.
Ai tha se vetëm 3.226 persona kanë mundur të largohen përmes pikave kufitare Rafah dhe Kerem Shalom, përfshirë 1.204 pacientë.
Sektori shëndetësor në Gaza po përballet me një kolaps të gjerë pas luftës dyvjeçare të Izraelit, e cila ka shkaktuar shkatërrime të mëdha në spitale dhe infrastrukturën shëndetësore, si dhe mungesa të rënda të barnave, karburantit dhe furnizimeve mjekësore.
Pika kufitare Rafah ndërmjet Gazës dhe Egjiptit u rihap pjesërisht në muajin shkurt, si pjesë e fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi të sponsorizuar nga SHBA-ja, pas një mbylljeje 20-mujore që pasoi marrjen e kontrollit të terminalit nga ushtria izraelite në maj të vitit 2024.
Pika kufitare u mbyll sërish në fund të shkurtit pas shpërthimit të luftës me Iranin, përpara se operacionet e kufizuara të rifillonin më vonë gjatë marsit dhe prillit.
Që nga 21 maji, kalimi kufitar funksionon në mënyrë shumë të kufizuar vetëm për këmbësorët, duke lejuar çdo ditë kalimin e dhjetëra pacientëve, të plagosurve dhe rasteve humanitare nën mbikëqyrje të rreptë izraelite, ndërsa mijëra raste të tjera mbeten të bllokuara brenda Gazës në pritje të udhëtimit.
Shamiya tha se hendeku i madh ndërmjet numrit të pacientëve që kanë nevojë për trajtim dhe atyre që lejohen të largohen pasqyron një “boshllëk të rrezikshëm humanitar”, i cili po përkeqëson vuajtjet e pacientëve dhe po rrit numrin e vdekjeve të përditshme mes tyre.
“Izraeli mban përgjegjësinë kryesore për krizën”, tha Shamiya, duke theksuar se procedurat e gjata të verifikimit të sigurisë dhe reduktimi i ditëve të udhëtimit përmes pikave kufitare janë shkaktarët e rënies së ndjeshme të largimeve.
Sipas tij, udhëtimi përmes pikës kufitare tokësore Rafah me Egjiptin është kufizuar, në rastin më të mirë, në tre ditë në javë, ndërsa vetëm një ditë është caktuar për evakuimet mjekësore drejt Egjiptit përmes pikës kufitare Kerem Shalom me Izraelin.
“Këto masa pasqyrojnë një politikë sistematike për të penguar qasjen e pacientëve në shërbime të specializuara shëndetësore jashtë Rripit të Gazës”, tha ai.
“Rikonstruktimi dhe pajisja e spitaleve dhe objekteve shëndetësore në Gaza do të zvogëlonte nevojën për të dërguar një numër kaq të madh pacientësh për trajtim jashtë enklavës”, shtoi ai.
Izraeli e ka mbajtur nën bllokadë Rripin e Gazës që nga viti 2007. Rreth 1,5 milionë palestinezë, nga afro 2,4 milionë banorë të enklavës, janë tashmë të pastrehë dhe jetojnë në kushte katastrofike pasi lufta shkatërroi shtëpitë e tyre.
Lufta izraelite që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë afro 73.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173.000 të tjerë.