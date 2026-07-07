Autoritetet italiane arrestojnë dy persona në Romë për dyshime spiunazhi për Rusinë

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07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Autoritetet italiane kanë arrestuar dy persona në Romë të dyshuar për spiunazh për Rusinë, me prokurorët që pretendojnë se informacioni i klasifikuar është shkëmbyer me para, transmeton Anadolu.
I dyshuari kryesor është një ish-anëtar i shërbimeve inteligjente italiane 59-vjeçar dhe një ish-nënoficer në Karabinierët.
Prokurorët pretendojnë se ai mblodhi informacione të ndjeshme në emër të një operativi të dyshuar të inteligjencës ruse, i cili gëzon imunitet diplomatik në Itali.
Hetuesit thanë se i dyshuari mori informacion përmes gjashtë burimeve, duke përfshirë katër personel ushtarak aktiv, të cilët të gjithë janë nën hetim.
Në total, shtatë persona janë të implikuar në këtë rast.
Përveç dy personave të arrestuar, pesë të dyshuar të tjerë, duke përfshirë katër personelin ushtarak, janë nën hetim mbi akuzat që përfshijnë sigurimin e informacionit në lidhje me sigurinë shtetërore, spiunazh politik ose ushtarak, zbulim të sekreteve shtetërore dhe zbulim informacioni, lëshimi i të cilave ishte i ndaluar.
Hetimi, i udhëhequr së bashku nga Zyra e Prokurorit Publik të Romës dhe Zyra e Prokurorit Ushtarak të Romës, filloi në maj 2025.
Sipas Grupit të Operacioneve Speciale të Karabinierëve (ROS), hetuesit kryen vëzhgim, monitorim, kërkime dhe ekzaminime mjekoligjore të pajisjeve elektronike gjatë hetimit.
Dy të dyshuarit përballen me akuza duke përfshirë spiunazh që përfshin informacione të mbrojtura, zbulim të paautorizuar të informacionit të kufizuar dhe akses të paautorizuar në sistemet kompjuterike dhe telekomunikuese.