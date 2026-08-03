Autoritetet gjermane paralajmërojnë për rritje të sulmeve kibernetike të mundësuara nga IA

Oliver Towfigh Nia
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Autoritetet gjermane paralajmëruan sot për një kërcënim në rritje nga sulmet kibernetike të fuqizuara nga Inteligjenca Artificiale (IA), pasi modelet e inteligjencës artificiale bëhen gjithnjë e më të afta, transmeton Anadolu.
Agjencia e brendshme e inteligjencës gjermane, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) dhe Zyra Federale për Sigurinë e Informacionit (BSI) thanë se presin që peizazhi i kërcënimit kibernetik të përkeqësohet. Sulmet në shkallë të gjerë po bëhen më të lehta për t'u kryer pasi pengesat për hyrjen bien, tha agjencia vendase e inteligjencës për të përditshmen gjermane të biznesit "Handelsblatt".
IA mund të mbështesë zbulimin, automatizimin dhe shkallëzimin e llojeve të ndryshme të operacioneve kibernetike. BSI tha se pret që keqpërdorimi i IA të rritet. Modelet e zhvilluara nga kompanitë kryesore demonstruan "potencial të madh për identifikimin e dobësive" vitin e kaluar, tha një zëdhënës për gazetën.
Modele të tilla tani janë në gjendje të shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur dobësitë e identifikuara, tha agjencia. Kërkesat dhe kostot e larta kompjuterike deri më tani kanë kufizuar aksesin e kriminelëve në modelet më të fuqishme, por kjo pengesë pritet të bjerë pasi hardueri (pajisjet) të bëhen më të përballueshme, sipas BSI.
Të dy autoritetet, megjithatë theksuan përfitimet mbrojtëse të teknologjisë. IA nuk është vetëm mjet për sulmuesit, por komponent i domosdoshëm i strategjive moderne të mbrojtjes, sipas BfV-së.